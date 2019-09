FNV kondigt nieuwe werkonderbreking KLM aan

Gepubliceerd op | Views: 944 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - Vakbond FNV kondigt voor volgende week een nieuwe werkonderbreking van vier uur aan. Het is volgens de vakbond nog niet bekend wanneer die zal zijn. De actie wordt twee dagen van tevoren kenbaar gemaakt. Begin september leidden twee werkonderbrekingen van twee uur tot annuleringen en veel overlast voor reizigers.

Daarmee reageert FNV op het vastgelopen cao-overleg. "KLM blijft halsstarrig weigeren om tot een goede cao voor het grondpersoneel te komen. Ze laten daarmee hun eigen medewerkers in de kou staan", vindt FNV-bestuurder Jan van den Brink. De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor 15.000 mensen die vallen onder de cao Grondpersoneel lopen al vier maanden.

KLM meldde in de nacht van vrijdag op zaterdag al rekening te houden met nieuwe acties. De maatschappij heeft de bonden een nieuw loonbod gestuurd met een loonsverhoging van 7 procent bij een cao-looptijd van 2 jaar en 9 maanden. Ook is er een alternatief op tafel gelegd met een loonsverhoging van 8,5 procent, maar met aanpassing van de winstdelingsregeling.

Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben de bonden VNC, FNV Cabine en FNV Grond het eindbod voor grond- en cabinepersoneel afgewezen. "KLM vindt dat onbegrijpelijk", meldt zij in een verklaring.

FNV wil dat de KLM-grondmedewerkers per jaar 4 procent meer loon krijgen en volgens minder zware roosters moeten werken. Ook verlangt de bond een betere verhouding tussen het aantal uitzendkrachten en vaste medewerkers. "Het grondpersoneel doet belangrijk werk. Als zij hun werk niet kunnen doen, gaat er geen vliegtuig de lucht in", aldus Van den Brink.

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) zegt in een reactie "dat het na twee topjaren, mede dankzij de enorme inzet van het personeel middels productiviteitsverhoging, nu echt tijd is voor een goede structurele loonsverhoging". De KLM heeft daar volgens VNC "onvoldoende gehoor aan willen geven en kiest in plaats van een passende beloning voor haar personeel opnieuw voor onrust brengen onder het korps". De bond zegt na de afwijzing van het eindbod van KLM met leden te bespreken wat de volgende stap moet zijn.