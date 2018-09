ING krijgt boete van beurs New York

Gepubliceerd op | Views: 1.105

NEW YORK (AFN) - ING heeft een boete gekregen van 5 miljoen dollar van de beurs in New York omdat de bank jarenlang de regels heeft overtreden. ING ging de fout in met regelgeving voor de handel rond zogeheten American Depositary Receipts (ADR's), aandelen in niet-Amerikaanse bedrijven die zijn genoteerd in New York.

De boete voor ING volgt kort op de schikking van 775 miljoen euro die het bedrijf vorige week trof met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege onvoldoende toezicht op witwaspraktijken. Eerder deze week kondigde ING aan dat financieel topman Koos Timmermans onder zware druk van de politiek opstapt om de affaire.

Volgens beursexploitant New York Stock Exchange (NYSE) heeft ING de regels van de beurs overtreden. Het boetebesluit werd onlangs op de website van NYSE gepubliceerd.