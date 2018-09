Handelsvrees drukt Wall Street omlaag

Gepubliceerd op | Views: 285

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag licht in het rood. De handelsvrees op Wall Street keerde terug na het bericht dat president Donald Trump groen licht heeft gegeven voor importheffingen op 200 miljard dollar aan goederen uit China. Eerder was er juist nog enige hoop bij beleggers dat de Verenigde Staten en China het handelsoverleg zouden hervatten.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,2 procent lager op 26.107 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2900 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 7999 punten.

Volgens persbureau Bloomberg heeft Trump zijn medewerkers opdracht gegeven de heffingen uit te gaan voeren. Donderdag accepteerde Peking juist nog een uitnodiging van Washington voor verdere handelsgesprekken, al liet Trump wel doorschemeren dat hij geen druk voelt om tot een deal te komen tussen beide economische grootmachten.

Technologiefondsen omlaag

Bedrijven die gevoelig zijn voor de Amerikaans-Chinese handelsvete moesten terrein prijsgeven. Zo verloor machinebouwer Caterpillar 1,2 procent. Ook technologiefondsen hadden het lastig. Google-moeder Alphabet, Amazon en Apple gingen tot 1,2 procent omlaag.

Adobe Systems stond eveneens in de aandacht. De softwaremaker, vooral bekend van Photoshop, zette afgelopen kwartaal een recordomzet in de boeken en verhoogde de winst fors. Ook voor de rest van het jaar verwacht Adobe dat de sterke vraag naar zijn producten aanhoudt. Het aandeel ging 2,4 procent vooruit.

Consumentenvertrouwen

Daarnaast waren er verschillende macro-economische cijfers. Zo werd gemeld dat de detailhandelsverkopen in de VS in augustus met 0,1 procent zijn gestegen op maandbasis, wat minder sterk is dan verwacht. De Amerikaanse industriële productie ging vorige maand wel sterker omhoog dan was gedacht door economen. De Universiteit van Michigan liet weten dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in september naar het hoogste niveau in zes maanden is gestegen.

De euro was 1,1635 dollar waard, tegen 1,1662 dollar bij het slot van de handel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 68,80 dollar. Brentolie werd iets goedkoper op 78,07 dollar per vat.