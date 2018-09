'Trump zet door met heffingen tegen China'

Tja china is een totalitaire staat, dus die spelen niet volgens het boekje. Verder is er veel mis met China en hun methodes. Trump is zeker een onsympthieke vent, maar ik hoop toch dat china aan het kortste eind gaat trekken. Zou goed zijn als we vanuit Europa ook wat eens gezinder buitenlandbeleid zouden hebben en onze industrie wat meer zouden beschermen.