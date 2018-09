Shell schortte activiteiten in Iran op

Gepubliceerd op | Views: 490 | Onderwerpen: Iran

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft sinds begin augustus zijn activiteiten in Iran opgeschort. Dat werd destijds niet pro-actief gecommuniceerd door het bedrijf, zo liet Shell desgevraagd weten. Er is sindsdien niets veranderd aan de situatie.

Het bericht over Shell en Iran werd gevonden op de website interfaxenergy.com, onderdeel van het Russische persbureau Interfax. ,,Shell heeft potentiële gebieden van samenwerking in de energiesector met de Iraanse overheid onderzocht sinds begin 2016, na de implementatie van de Iraanse nucleaire deal. Echter, gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen, heeft Shell besloten de activiteiten in Iran tot nader order op te schorten'', aldus de verklaring destijds. Deze verklaring is nog steeds van kracht, laat Shell weten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft economische sancties aangekondigd tegen Iran.

Het aandeel Shell sloot vrijdag 0,4 procent hoger op 27,73 euro.