Fugro doet bodemonderzoek in Oostzee

LEIDSCHENDAM (AFN) - Fugro is begonnen met een bodemonderzoek voor het windmolenpark Baltic Eagle in het Duitse deel van de Oostzee. De werkzaamheden vinden van augustus tot en met februari plaats. De contractwaarde is ruim 10 miljoen euro.

Met de onderzoeksdata van Fugro wordt bekeken hoe de fundering voor de windmolens wordt vormgegeven. Die komen in water met een diepte tot 45 meter te staan. Baltic Eagle krijgt een capaciteit van 476 megawatt.

Verder werd bekend dat Fugro een contract heeft ontvangen in Australië ter waarde van ruim 5 miljoen Australische dollar. Fugro gaat daarbij onderzoekswerkzaamheden uitvoeren voor energiebedrijf Western Power.