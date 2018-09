'Wall Street hoger op handelspositivisme'

Gepubliceerd op | Views: 855

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York staan vrijdag voor een licht hogere opening. Beleggers zijn hoopvol dat de Verenigde Staten en China verder gaan praten over een handelsakkoord. Daarnaast wordt orkaan Florence in de gaten gehouden die de kust van North Carolina heeft bereikt.

Op macro-economisch gebied waren er cijfers over de detailhandelsverkopen en de importprijzen. Net na opening van de beurs volgen gegevens over het consumentenvertrouwen.

China accepteerde donderdag een uitnodiging van de VS voor verdere handelsgesprekken, al liet president Donald Trump doorschemeren dat de VS geen druk voelt om tot een deal te komen. Voorbeurs stonden techbedrijven als Apple, Microsoft en Amazon, die apparaten in China laten maken, en chipbedrijven als Intel, Nvidia en Micron in de plus.

Adobe

Op bedrijfsgebied staat Adobe in de aandacht. De softwaremaker zette een recordomzet in de boeken en verhoogde ook de winst fors. Ook voor de rest van het jaar verwacht Adobe dat de sterke vraag naar zijn producten aanhoudt.

NiSource staat voor een lagere opening. Een dochter van dat bedrijf, Columbia Gas of Massachusetts, heeft problemen met de gasleidingen in een aantal buitenwijken van Boston. Daar worden bewoners gevraagd om hun huis te evacueren na een aantal gasexplosies.

Drugsgebruikers

Ook fondsen die zich met marihuana bezighouden staan onder druk. Berichten dat de Verenigde Staten niet alleen drugsgebruikers, maar ook investeerders en werknemers in de sector een levenslang inreisverbod op wil leggen, waren daar debet aan. Onder meer Tilray en Cronos stonden in de voorbeurshandel lager.

Donderdag sloot de leidende Dow-Jonesindex uiteindelijk 0,6 procent in de plus op 26.145,99 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2904,18 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 8013,71 punten.