Export eurozone trekt aan

LUXEMBURG (AFN) - De goederenexport van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld is in juli met 9,4 procent gestegen tot een bedrag van 194,6 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting.

De import van de negentien eurolanden klom met 13,4 procent tot een waarde van 177,1 miljard euro. Dat leverde een handelsoverschot van 17,6 miljard euro op.

Voor de gehele Europese Unie steeg de uitvoer met 9,6 procent tot ongeveer 170,4 miljard euro, met een importstijging van 15,4 procent tot eveneens circa 170,4 miljard euro. Dat resulteerde in een handelsoverschot van 100 miljoen euro.