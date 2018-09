Aandeelhouders Accell eind oktober bijeen

Gepubliceerd op | Views: 820

HEERENVEEN (AFN) - Fietsenfabrikant Accell organiseert op 26 oktober een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Beleggers worden dan bijgepraat over het voornemen om Ruben Baldew te benoemen als nieuwe financieel topman en lid van de raad van bestuur.

De aandeelhoudersvergadering vindt plaats in Ede. De benoeming is geen stempunt. Baldew is de opvolger van Hielke Sybesma die in mei van dit jaar Accell na 23 jaar verliet. Baldew komt over van de lokale tak van Unilever in Thailand, waar hij ook de functie van financieel topman bekleed.