Bank of England handhaaft rentetarief

LONDEN (AFN) - De Bank of England (BoE) houdt het belangrijkste rentetarief zoals verwacht op 0,25 procent. Dat heeft de Britse centrale bank besloten tijdens zijn beleidsvergadering.

De rente in groot-Brittannië is al een decennium niet meer verhoogd en marktvolgers keken dan ook vooral uit naar aanwijzingen voor een toekomstige renteverhoging. Twee van de negen leden tellende commissie van de Bank of England stemden vóór een verhoging. Ook daar werd al op gerekend.