'Lager begin beurshandel Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.105

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag iets lager te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine verliezen openen. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Bank of England en de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

Op het Damrak staat ASR in de schijnwerpers. De Nederlandse staat heeft het laatste stukje van het belang in de verzekeraar verkocht. ASR is daarmee definitief staatsbedrijf af. De staat had nog een belang van iets meer dan 20 procent in ASR. Dat belang was een overblijfsel van de nationalisatie van Fortis, waar ASR uit voortkomt, in oktober 2008.

Aan het analistenfront startte Bernstein het volgen van de verzekeraars Aegon en ASR met een market perform-advies. ING schroefde daarnaast het koersdoel voor ASR op.

Uitgifte

Logistiek vastgoedbedrijf WDP liet weten 17 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen voor de overname van een industriële locatie in de Belgische gemeente Zonhoven. De aandeelhouders van WDP stemden woensdag op een buitengewone vergadering in met de uitgifte.

De Belgische investeerder Marc Coucke heeft een pluk aandelen in Fagron verkocht, meldt de Belgische toezichthouder FSMA. Via zijn investeringsmaatschappij Alychlo verkocht hij afgelopen week in meerdere transacties 460.000 aandelen van de toeleverancier van apotheken. Dat leverde de Belg 5,8 miljoen euro op.

Winstdoelstelling

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Munich Re. De herverzekeraar houdt er rekening mee dat zijn winstdoelstelling voor het jaar niet gehaald worden vanwege de verwoesting door de orkanen Harvey en Irma. De onderneming waagt zich nog niet aan een inschatting van de totale schade, maar spreekt over een ,,hoog, verzekerd bedrag".

De Europese beurzen sloten woensdag zonder grote koersuitslagen. De AEX-index klom 0,4 procent tot 528,69 punten en de MidKap daalde 0,2 procent tot 813,87 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,2 procent. Londen verloor 0,3 procent.

Recordstanden

Op Wall Street werden de recordstanden verder aangescherpt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 22.158,18 punten. De brede S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq stegen 0,1 procent.

De euro was 1,1871 dollar waard, tegen 1,1893 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie daalde 0,2 procent tot 49,17 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 54,98 dollar per vat.