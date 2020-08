Warren Buffett verkoopt belang in Goldman Sachs en gokt op goud

quote: IceBear1 schreef op 14 augustus 2020 23:34:

Echt niet vreemd, want banken reserveren wereldwijd miljarden om de schade van de corona crisis op te vangen, dit gaat natuurlijk ten koste van de winst, dus niet goed voor investeerders. Dan is goud veel veiliger de komende jaren.

Mwoah:“[Gold] gets dug out of the ground in Africa, or someplace. Then we melt it down, dig another hole, bury it again and pay people to stand around guarding it. It has no utility. Anyone watching from Mars would be scratching their head.” - Warren Buffett