CureVac maakt grote koerssprong bij beursdebuut

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse biotechnoloog CureVac, die bezig is met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, kende vooralsnog een succesvolle eerste handelsdag op Wall Street. De onderneming die sinds vrijdag is genoteerd in New York steeg tijdens zijn debuut liefst 203 procent.

De aandelen van de onderneming waren geprijsd op 16 dollar. Op een gegeven moment waren de stukken bijna drie keer zoveel waard. De beursgang bracht 213 miljoen dollar in het laatje. Aan CureVac hangt door de koerssprong momenteel een prijskaartje van ruim 8 miljard dollar.

Onlangs werd nog bekend dat de Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) voor 130 miljoen pond een belang van 10 procent in CureVac neemt. In juni werd gemeld dat de Duitse overheid voor 300 miljoen euro een belang van 23 procent heeft genomen in het bedrijf. CureVac is grotendeels in handen van miljardair Dietmar Hopp, een van de oprichters van het Duitse softwareconcern SAP en eigenaar van voetbalclub Hoffenheim.

CureVac kreeg in juni toestemming van de Duitse autoriteiten om zijn experimentele vaccin tegen het coronavirus te gaan testen op proefpersonen. De resultaten uit de eerste testfase worden dit najaar verwacht. Volgens CureVac kan het vaccin medio 2021 op de markt worden gebracht.