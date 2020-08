Kleine uitslagen op Wall Street

Ik mis echt een degenlijke analyse wat er gaande is met onze europese beurzen....zoals vandaag is wederom het harde bewijs dat onze beurzen onderuit gaan terwijl yankees continue feestvieren...vervolgens worden Amerikaanse perikelen (verkiezingen, steunmaatregelen, oplaaiende ruzie tussen usa en china) continue als ontetechte argumenten gebruikt dat onze fondsen continue onderuit gaan. BESEF wel dat hele index is gestegen doorpaar fondsen dat is ASML ADYEN en DSM EN AKZO. De rest zoals RDS, Unilever, hele banksector en verzekeringssector zijn pennystocks aan het worden....abn op 8 euro kwam van 30 euro, rds op 13 euro komt van 40 euro...en bij een lagere olieprijs dan 40 dollar stonds rds zelfs paar maanden geleden op 18 euro. Je ziet echt dat onze beurzen hierdoor flink achterblijven...zoals unilever spoot k.hoog richting 51 euro op fantastische cijfers en vooruitzichten eno ondertussen is unilever weer weggezakt dan voor de cijfers...hopelijk komen de analisten een keer met goede analyses...zelfs asml word laatste tijd afgestraft hoewel nasdaq continue alltime high aantikt.