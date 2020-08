'Eigenaren softwarebedrijf Visma stoffen verkoopplannen af'

Gepubliceerd op | Views: 416

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - Eigenaren van softwarebedrijf Visma hebben hun plannen om een deel van hun belang in de Noorse onderneming te gelde te maken weer afgestoft. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat de verkoop van een belang van 20 procent wordt overwogen. Een eventuele transactie zou aan het bedrijf een prijskaartje van 10 miljard euro hangen.

Visma is onder meer actief in Nederland, waar het recent een aantal overnames deed. Zo werd begin dit jaar Circle Software ingelijfd. Eerder kochten de Noren onder meer al Idella en Raet.

Voor de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte probeerden de investeerders al een belang van 30 procent in Visma te slijten. Door de crisis gingen die plannen op de plank. Destijds werd de waarde van Visma op 8 miljard euro geraamd. Visma biedt onder meer softwareondersteuning aan kleine ondernemingen op het gebied van onder meer boekhouding, facturering en clouddiensten.

Onder de geldschieters die in totaal dus een vijfde van Visma willen verkopen, is private equity-firma Hg. Andere investeerders zijn onder meer de in Londen gevestigde Montagu Private Equity en Canada Pension Plan Investment Board. De eigenaren zouden gericht op zoek zijn naar kopers en het belang niet per veiling in de markt willen zetten. De besprekingen zijn nog in een vroeg stadium en het is geenszins zeker of het tot een deal komt.