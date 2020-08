'Verenigde Staten en China stellen handelsoverleg uit'

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Nee, dat is uitermate duidelijk. Alles verschuiven tot na de verkiezingen. Trump kan nu geen negatieve publiciteit gebruiken!!! Alle berichtgeving tot de verkiezingen worden gescreend. Daar is Trumpie altijd al goed in geweest. Zijn stokpaardje, de beurs met zijn abnormale koersstijgingen moeten overeind blijven. Dan de geldpersen maar overuren laten maken. Hij moet het nog een paar maanden volhouden, en dat gaat hem lukken ook. Als de ballon dan eindelijk knapt, tja, dan heeft hij weer een paar jaar om de boel op te lappen en zich weer op de borst te kloppen. En de Yanks??? Ach, die staan als kleutertjes te zwaaien met hun vlaggetje. Ongelooflijk maar waar!!!