'Unibail wil vanwege crisis miljarden ophalen bij aandeelhouders'

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield (URW) overweegt om voor maximaal 3 miljard euro aan aandelen in de markt te zetten. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Reden voor de uitgifte is de coronacrisis, die veel huurders van het concern in de financiële problemen brengt. URW is onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Eigenaars van winkelcentra worden keihard getroffen door de lockdownmaatregelen. Deuren moesten gedwongen op slot, waarmee winkels hun inkomsten zagen opdrogen. Dat zorgde er weer voor dat niet aan huurverplichtingen kon worden voldaan. Verschillende branchegenoten van URW zijn door de crisis in financiële problemen gekomen.

URW baat verschillende winkelcentra in onder meer Europa en de Verenigde Staten uit. Het bedrijf zou eerste gesprekken hebben gevoerd met potentiële adviseurs over de mogelijkheid van fondsenwerving. Gesprekken over de structuur en de omvang van de emissie zijn nog niet afgerond. Het zou kunnen dat URW meer geld wil ophalen.

Het aandeel URW is dit jaar al ruim twee derde aan waarde kwijtgeraakt. Momenteel ligt de waarde van de onderneming op zo'n 6,3 miljard euro. URW, dat 89 winkelcentra exploiteert in twaalf landen, wilde niet op de geruchten reageren. De vastgoedportefeuille van de onderneming omvat ook kantoren en congresruimten.