Europese beurzen doen stap terug

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag op verlies. Ook elders in Europa deden graadmeters een stap terug, door zorgen over een mogelijke tweede golf van het coronavirus. De Britse quarantaineplicht voor reizigers uit onder meer Frankrijk en Nederland wakkerde deze verder aan. Met name de reissector moest het ontgelden.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 2 procent lager op 558,66 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 802,11 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 2,2 procent kwijt.

Sterkste daler bij de hoofdfondsen was ABN AMRO. De bank verloor 4,3 procent. Verder zette Aegon (min 3,7 procent) zijn verval van een dag eerder voort. De verzekeraar raakte donderdag ruim 15 procent kwijt na tegenvallende resultaten. Alle 25 fondsen in de AEX stonden in het rood.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM verloor bijna 5,8 procent en was daarmee hekkensluiter in de MidKap. De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet zakten tot 7,6 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, verloor 5,5 procent en reisorganisatie TUI daalde 7,5 procent. De Britse quarantaineplicht geldt voor reizigers uit onder meer Nederland, Aruba, Frankrijk, Monaco en Malta omdat de corona-infecties daar te hoog zijn.

Beursintermediair Flow Traders, die met cijfers kwam, stond bij de middelgrote bedrijven 3,9 procent hoger. Het bedrijf profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van verhoogde handelsvolumes door onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. Wel was dat voordeel aanzienlijk minder groot dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen de grote koersval in maart voor veel extra handelsbewegingen zorgde.

In Frankfurt dikte Hapag-Lloyd bijna 9 procent aan. De Duitse containervervoerder heeft ondanks de coronacrisis in de eerste helft van het jaar zijn winst zien stijgen, dankzij lagere brandstofprijzen en kostenbesparingen. Daimler zakte 0,7 procent. Het moederconcern van Mercedes-Benz is meer dan 2 miljard dollar kwijt aan Amerikaanse schikkingen in verband met het dieselschandaal.

De euro was 1,1822 dollar waard tegen 1,1820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 42,02 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 44,73 dollar per vat.