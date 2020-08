Rustig begin op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 26

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van nieuwe handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in het weekend. Ook de politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket houdt de markten in hun greep.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent lager op 27.777 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 3364 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 11.026 punten.

Apple staat in de schijnwerpers, omdat de iPhonemaker wat betreft beurswaarde afstevent op de 2 biljoen dollar. Dat is voor menig belegger psychologisch een belangrijke grens. Het aandeel speelde in de vroege handel echter 0,5 procent kwijt. Apple loste onlangs al het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld.

Verder kwam de Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials met een sterke prognose voor het lopende kwartaal. Ook waren de resultaten over het afgelopen kwartaal beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het aandeel won 5,3 procent.