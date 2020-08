'Apple in schijnwerpers vanwege enorme beurswaarde'

Apple zelf is geen bubbel (zoals sommige andere 'new tech' sprookjesbedrijven), een prachtig winstgevend bedrijf. Het is een blue chip, weinig bedrijven maken zo stabiel en voorspelbaar een licht groeiende winst. Weinig risico dus. Daar hoort bij de de PE gewoon op 15-20 hoort te liggen, momenteel het dubbele. Het aandeel Apple, dat is dus waar de bubbel zit. Binnenkort weer terug naar PE 20, of de markt verwacht kennelijk hyperinflatie waarbij alle producten binnen een paar jaar 100% in prijs zijn gestegen. Beide zijn niet uit te sluiten.