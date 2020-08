Huishoudens gaven nog altijd minder uit in juni

Gepubliceerd op | Views: 456

DEN HAAG (AFN) - Nederlandse huishoudens hebben in juni nog altijd fors minder uitgegeven dan een jaar eerder. De bestedingen lagen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 7 procent lager dan in juni 2019. Die daling was wel een stuk lager dan de minnen die de statistici in april en mei optekenden, maar nog altijd de op twee na grootste ooit gemeten. Vooral aan diensten gaven we minder uit.

Die uitgaven daalden met 13,9 procent en dat was vooral te wijten aan het feit dat Nederlanders minder naar bijvoorbeeld restaurants, pretparken en theaters gingen, maar ook bijvoorbeeld minder gebruik maakten van het openbaar vervoer door thuiswerken. Uitgaven aan onder meer telefoon- en internetabonnementen en verzekeringen stegen juist.

Huishoudens gaven ook meer uit aan duurzame goederen, zoals woninginrichtingsartikelen en elektrische apparatuur en wel 3,1 procent. in de drie maanden voor juni was voor deze categorie nog een daling te zien. Aan voeding en genotmiddelen gaven consumenten 2,7 procent meer uit dan in juni vorig jaar.