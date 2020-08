Oliereus Rosneft boekt verlies door lage olieprijs

Gepubliceerd op | Views: 351

MOSKOU (AFN) - De Russische oliegigant Rosneft heeft in het eerste halfjaar van 2020 verlies geleden door de lage olieprijzen. Dat kwam doordat de vraag instortte na de uitbraak van het coronavirus. De omzet van Rosneft daalde ook doordat de olieproducerende landen in april hebben afgesproken om minder olie op te pompen.

In het eerste halfjaar daalde de omzet van Rosneft op jaarbasis met een derde naar 2,8 biljoen roebel. Dat is omgerekend ruim 32 miljard euro. Er werd een verlies geboekt van 113 miljard roebel. Vorig jaar bleef er nog 325 miljard roebel onder de streep over.

De prijs van ruwe olie daalde in maart dit jaar door een prijzenoorlog die Saudi-Arabië ontketende scherp. Ook de coronacrisis, waardoor er een lagere vraag naar brandstof is, zet de koers onder druk.