Handel eurozone valt minder hard in juni

Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De export uit de eurozone was in juni nog altijd aanzienlijk lager dan een jaar eerder als gevolg van beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat was sprake er van een daling van de export met 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee deed de export het na twee maanden met minnen van ruim 29 procent weer wat beter.

In het eerste halfjaar lag de export 12,7 procent lager dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. De import van de negentien eurolanden kromp in juni met 12,2 procent. Het handelsoverschot bedroeg 21,2 miljard euro.