Nederlandse economie vol geraakt door coronacrisis

Voor de mensen die de IEX redactie altijd zo negatief vinden in zijn berichtgeving hier de weggelaten delen van het nieuwsbericht:



Bij twee kwartalen van krimp op rij wordt gesproken van een recessie. "Het woord recessie is hier nauwelijks op zijn plaats", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Er is kolossale schade aan de economie met twee kwartalen op rij met in totaal 10 procent krimp. Zelfs in de jaren dertig hebben we niet zo'n teruggang gezien."



De daling van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal, het eerste volledige kwartaal tijdens de coronacrisis, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan een afname van bestedingen door consumenten. "Maar eigenlijk zit de krimp overal", zegt Van Mulligen.





"Met name in de sectoren die het zwaarst door de lockdown geraakt zijn, zoals cultuur en recreatie, vervoer en horeca." Daar valt bijvoorbeeld ook de reis- en luchtvaartsector onder. Maar ook de lagere productie in de zorg , door uitgestelde en vermeden zorgbehandelingen, droeg bij aan de krimp.



Consumenten gaven in het tweede kwartaal 10,4 procent minder uit dan in de eerste drie maanden van 2020 en de investeringen daalden met 12,4 procent. "De uitvoer en invoer van goederen en diensten daalden met respectievelijk 9,8 en 8,3 procent. De overheidsconsumptie tenslotte daalde met 3 procent."



Ook zonder lockdown is het minder druk

De economische teruggang zet ook zonder lockdown door, constateert het CBS. "De krimp wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het coronavirus. Want sinds de horeca weer open is, is het nog steeds niet druk, een paar mooie dagen daargelaten", zegt de hoofdeconoom. "Mensen kiezen er nu zelf voor om dingen niet te doen als gevolg van het virus."