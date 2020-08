Bodemonderzoeker TGS ziet af van databestand PGS

Gepubliceerd op | Views: 351

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaans-Noorse bodemonderzoeker TGS doet geen nieuw bod op de databibliotheek van zijn Noorse sectorgenoot PGS. Topman Fredrik Amundsen van de concurrent van Fugro heeft dat gezegd nadat een eerder bod was afgewezen. De databibliotheek van de bodemonderzoeker is een van de grootste in de seismische industrie, met moderne 3D-technologie in alle belangrijke gebieden waar olie en gas wordt gewonnen.

Het bod van TGS bedroeg 600 miljoen dollar. Volgens Amundsen nam PGS pas contact op met de branchegenoot vlak voor ze het bod afwezen. "We hadden verwacht dat ze mogelijkheden tot samenwerking zouden willen onderzoeken." TGS zegt nu af te wachten of het PGS lukt herfinanciering te regelen.