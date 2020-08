Opslagruimteverhuurder Shurgard groeit

Gepubliceerd op | Views: 143

LUXEMBURG (AFN) - Shurgard Self Storage heeft in het eerste halfjaar meer omzet en winst geboekt. Dat had het bedrijf te danken aan hogere verhuurprijzen en een hogere bezettingsgraad van de opslagboxen die het verhuurd.

Het aantal vestigingen van Shurgard steeg met 7 naar 238. De bezettingsgraad groeide met 0,9 procent naar 88,1 procent. De omzet steeg met 5 procent naar 132 miljoen euro. De winst op basis van de zogeheten EPRA-boekhoudmethode kwam uit op 54,7 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 50,9 miljoen euro.

In Nederland groeide de omzet van de vestigingen van Shurgard het afgelopen halfjaar met 5 procent. Het bedrijf is van plan volgend jaar een nieuwe vestiging te openen in Zoetermeer en het filiaal in Amsterdam-West wordt verbouwd.

Shurgard verwacht in het derde kwartaal een omzetgroei van tussen de 1,5 en 2,5 procent ten opzichte van vorig jaar.