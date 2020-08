'Vrijwel vlak begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.459

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag waarschijnlijk vrijwel vlak openen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen te beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. De aanhoudende impasse in de Verenigde Staten over de nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie zorgt voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op Beursplein 5 gaf beursintermediair Flow Traders een kijkje in de boeken.

Flow Traders profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van verhoogde handelsvolumes door onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. Wel was dat voordeel aanzienlijk minder groot dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen de grote koersval in maart voor veel extra handelsbewegingen zorgde. De personeelskosten vielen wel flink lager uit. In het eerste kwartaal moest Flow Traders alle zeilen bijzetten en kampeerde het personeel op het werk om te voorkomen dat het bedrijf door coronaquarantaines zou worden getroffen.

In Frankfurt staat Daimler in het nieuws. Het moederconcern van Mercedes-Benz is meer dan 2 miljard dollar kwijt aan Amerikaanse schikkingen in verband met het dieselschandaal. Met diverse autoriteiten is overeenstemming bereikt over een schikking van 1,5 miljard dollar. Daarnaast rekent het bedrijf erop een massaclaim van gedupeerde consumenten voor ongeveer 700 miljoen dollar af te handelen.

De Aziatische beurzen lieten vrijdag overwegend kleine winsten zien. De Nikkei in Tokio ging met een plusje van 0,2 procent het weekeinde in. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger ondanks tegenvallende Chinese macro-economische cijfers. De Chinese industriële productie nam in juli minder sterk toe dan verwacht, terwijl de Chinese winkelverkopen afgelopen maand een onvoorziene daling lieten zien.

De Europese beurzen deden donderdag een stap terug. De AEX-index sloot 0,9 procent lager op 569,95 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 813,13 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,5 procent. Ook Wall Street ging overwegend omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 27.896,72 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent.

De euro noteerde op 1,1818 dollar tegenover 1,1820 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 42,37 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 45,11 dollar per vat.