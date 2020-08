Lagere cijfers Flow Traders door normalisering handel

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van verhoogde handelsvolumes door onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. Wel was dat voordeel aanzienlijk minder groot dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen de grote koersval in maart voor veel extra handelsbewegingen zorgde.

De netto handelsomzet van Flow Traders bedroeg in het tweede kwartaal 229,9 miljoen euro, tegen 495 miljoen euro in de eerste drie maanden van dit jaar. In het tweede kwartaal van vorig jaar was de omzet van Flow Traders 53,9 miljoen euro.

Daartegenover stond dat ook de kosten, met name voor het personeel, flink lager uitvielen. Tijdens het eerste kwartaal moest Flow Traders alle zeilen bijzetten en kampeerde het personeel op werk om te voorkomen dat het door coronaquarantaines zou worden getroffen. De personeelskosten schoten daardoor omhoog naar 154,9 miljoen euro. In de afgelopen periode daalde dat met meer dan de helft.

Onder de streep hield de beursintermediair 113 miljoen euro over, waar dat in het eerste kwartaal nog 262,3 miljoen euro was. Flow Traders betaalt een interimdividend uit van 4 euro per aandeel.