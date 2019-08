Saxo Bank heeft bijna 98 procent van BinckBank

Gepubliceerd op | Views: 340 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het Deense Saxo Bank heeft 97,96 procent van de aandelen in online broker BinckBank in handen. In de na-aanmeldingstermijn kregen de Denen nog eens 2,82 procent van de aandelen aangeboden. Om de resterende aandelen in handen te krijgen start Saxo Bank een wettelijke uitkoopprocedure.

BinckBank wordt op 25 september voor het laatst verhandeld op de beurs in Amsterdam. Een dag later verdwijnt het aandeel van de beurs.