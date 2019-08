Gepubliceerd op | Views: 1.367 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Online broker BinckBank verdwijnt eind september van de beurs. Dat heeft het Deense Saxo Bank, dat het Nederlandse bedrijf overneemt, bekendgemaakt. Op 25 september wordt voor het laatst gehandeld in aandelen BinckBank, een dag later wordt de notering beëindigd.

Saxo heeft na afloop van de na-aanmeldingstermijn 97,96 procent van de aandelen BinckBank in handen. Dat is 2,82 procent meer dan vorige week aan het einde van de normale aanmeldingstermijn. Om de resterende aandelen in handen te krijgen start Saxo een wettelijke uitrookprocedure.

Saxo deed eind vorig jaar een bod op BinckBank. Dat werd enkele dagen later door de Nederlanders geaccepteerd. Vanuit een aantal aandeelhouders van de broker kwam nog wat weerstand. Onder meer grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen vond dat er meer in het vat zat dan het bod van 424 miljoen euro. Bij de aandeelhoudersvergadering van BinckBank kreeg hij echter nauwelijks steun.