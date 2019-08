Wall Street fors in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.914

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handelsdag fors lager. Tegenvallende cijfers over de staat van de Duitse en Chinese economie wakkerden de vrees voor recessies aan. Die werden verder gevoed door de ontwikkeling van rentes op de obligatiemarkt. Op bedrijfsgebied kwam warenhuisketen Macy's met kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 2,4 procent lager op 25.657 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 2,4 procent in tot 2855 punten en techbeurs Nasdaq werd 2,7 procent lager gezet op 7800 punten.

De Duitse economie kromp in tweede kwartaal ten opzichte van de voorgaande drie maanden, waarbij vooral de buitenlandse handel op de prestaties drukte. Onder andere de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China speelde de grootste economie van Europa parten. China meldde een afzwakking van de industriële productie.

Obligatiemarkten

Dat beleggers nog altijd niet gerust zijn, bleek op de obligatiemarkten. De rente voor Amerikaanse tienjarige obligaties doken voor het eerst tijdelijk onder die van tweejaars schuldpapier. Die zogenoemde omgekeerde rentecurve wordt gezien als een teken dat mogelijk een recessie op komst is.

Ook de olieprijzen daalden stevig na de opmars van een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,4 procent minder op 54,68 dollar. Brentolie werd 4,2 procent goedkoper tot 58,74 dollar per vat.

Koersen

Winkelbedrijf Macy's zag de winst over het voorbije kwartaal flink lager uitvallen. Het bedrijf, dat daarmee onder andere de eigen verwachtingen niet waarmaakte, is nu ook negatiever over de aangepaste winst per aandeel. Het aandeel Macy's werd 13,5 procent lager gezet.

Maker van donzen jassen Canada Goose haalde een beter dan verwachte omzet, maar hield zijn verwachtingen voor heel 2019 gelijk. Het aandeel werd 8,3 procent lager gezet.

De euro was 1,1143 dollar waard, tegen 1,1146 dollar bij het slot van de Europese markten,