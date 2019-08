Genmab positiever over omzet in hele jaar

Gepubliceerd op | Views: 299

KOPENHAGEN (AFN) - Het Deense biotechbedrijf Genmab heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar opgekrikt. Het bedrijf, waarin relatief veel Nederlandse beleggers investeren, profiteert onder meer van hogere royalty-inkomsten gerelateerd aan de verkoop van het medicijn tegen kanker Darzalex.

Voor 2019 rekent Genmab nu op 4,8 miljard Deense kroon aan opbrengsten. Dat is omgerekend zo'n 640 miljoen euro. De prognose stond eerder op 4,6 miljard kroon. Genmab heeft verder zijn verwachtingen voor de kosten en het operationele resultaat wat bijgesteld.

De onderneming wist in de eerste helft van dit jaar de Darzalex-verkopen met 49 procent op te voeren. De totale omzet kwam uit op bijna 1,4 miljard Deense kroon, tegen een kleine 1,2 miljard kroon in eerste helft van vorig jaar.

Winstval

Het operationele resultaat zakte wel, naar 111 miljoen kroon van 459 miljoen kroon. Deze winstval was vooral het gevolg van hogere operationele kosten. Daarnaast kreeg Genmab in de vergelijkbare periode vorig jaar nog een forse eenmalige betaling van farmaciereus Novartis. Onder de streep bleef dik 157 miljoen kroon over, waar een jaar eerder nog ruim 459 miljoen kroon winst in de boeken ging.

Genmab heeft een gewone notering aan de Deense beurs Nasdaq Kopenhagen en wil een ADS-notering aan de beurs in New York. De onderneming richt zich op het ontwikkelen van therapeutische antilichamen als geneesmiddel voor de behandeling van kanker. Genmab is opgericht in 1999 en heeft onder meer een vestiging in Utrecht.