Tik Europese beurzen door zorgen economie

quote: Leeser1959 schreef op 14 aug 2019 om 18:22:

[...]



De beurzen zijn nog amper gedaald, we staan nog heel ruim boven de niveaus van december 2018, dus alle ruimte om fors verder in te leveren.



Het enige wat opvalt is dat er een "tweedeling" is; de goede fondsen (denk aan Unilever, Wolters, Heineken, ASML, enz.) blijven hoog, daarentegen willen de zwakkelingen (m.n. retail vastgoed, financials, en zwaar cyclische fondsen)alleen maar lager.

Dus, is de AEX geen goede vertegenwoordiging van beursklimaat.Om te generaliseren dat AEX nog lager kan is het negeren van deze fondsen die al meer dan 50% hun waarde hebben verloren.Mittal van 24 euro naar 11 euro.Dat is geen correctie maar een flinke afstraffing.AEX kun je nu niet zeggen of het hoog staat, te duur of dat het lager kan.Maar we doen het wel.