Deutsche Bank zoekt nieuwe voorzitter

Ja dat snap ik want bij Deutsche bank rent iedereen naar de nooduitgang !



Deutsche bank is zo failliet als een bank kan zijn. Ze worden kunstmatig overeind gehouden want als Deutsche Bank omvalt dan valt het hele systeem om en dan is er geen redden meer aan … niet door de Duitse regering en niet door de ECB. Ik ga maar vast pinnen voordat dat niet meer mogelijk is



Wanneer gaan mensen eens inzien dat alles maar dan alles gemanipuleerd is. Gisteren iedereen weer blij gemaakt met een winstje van 0,65% en nu weer een verlies van 2,10% . Mensen wereldwijd is de piek bereikt in de aandelen.



De Centrale Banken wereldwijd zijn in paniek want ze weten donders goed dat als ze de rente gaan verlagen het hele systeem ineen stort. Het is al aan het instorten alleen zien mensen de tekenen niet, Venezuela failliet, Argentinië zo goed als failliet, Turkije in grote problemen, diverse banken in India die zijn omgevallen. Een grote parallel met 2009. De volgende grote bank die op omvallen staat is Deutsche Bank. Als die bank omvalt dan is er geen redden meer aan die schulden zijn ook niet door de ECB op te vangen. Achter de schermen wordt er van alles bedacht om dit te voorkomen.

Het is dan ook de grootste onzin van alle bullshit verhalen die je langs ziet komen van Italië of handelsoorlog... allemaal bullshit. Het grote onderliggende probleem hebben de Centrale Banken na 2009 zelf gecreëerd door de massale geld creatie, rente verlagingen en opkoop programma`s. Op die manier konden ze de beurzen laten stijgen en de mensen wijsmaken dat het weer goed ging maar in werkelijkheid staan we er vele malen slechter voor dan in 2009.

Bedrijven zijn gigantische leningen aangegaan en zitten dieper in de schulden dan ooit. Neem een bedrijf als T-mobiel wat verzuipt in de schulden en zo zijn er zoveel meer.

De derivaten kernbom staat te exploderen en zal alles omverhalen.



Denk eens even normaal na . Is het een gezond teken dat er meer dan 14 triljoen dollars aan obligaties zijn waar beleggers geld bij moeten geven ? !!! overheden als Nederland en Duitsland die geld bij krijgen bij leningen... is dat gezond? het doet onze pensioenen verdampen.



Als de rente verder gaat dalen dan zal je zien dat er heel snel een totale ban op cashgeld gaat komen ( natuurlijk onder het mom van crimineel geld maar de grootste criminelen zijn onze regeringen en de banken !! ). Als er geen cashgeld meer is gaan banken negatieve rente berekenen over u spaargeld ( voor zover u dat nog hebt, want die criminelen in Den Haag blijven ons maar verder bestelen).



Kijk het maar na, vergelijk de AEX met goud en u zal zien dat goud al 1 jaar beter presteert dan de aandelen. Nogmaals we staan aan de vooravond van een nog grotere beurs crash dan in 2009. Na die crash is er door overheden en banken niets meer te redden. Uiteindelijk om het vertrouwen weer terug te krijgen zal men terug naar een vorm van een goudstandaard gaan.



Wie bang is dat goud in beslag zal worden genomen kan ook beleggen in zilver of platina maar doe het dan wel in fysiek !