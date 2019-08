BASF verkoopt deel polyamidetak Solvay door

Gepubliceerd op | Views: 423 | Onderwerpen: biotechnologie

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF heeft een oplossing gevonden voor bezwaren van de Europese Commissie tegen de overname van de polyamide-activiteiten van het Belgische Solvay. De Europese activiteiten gaan nu naar het eveneens Belgische Domo Chemicals.

BASF en Solvay waren in 2017 een verkoop van de polyamide-activiteiten voor 1,6 miljard euro overeengekomen. De Europese Commissie was echter bang dat er te weinig concurrentie zou overblijven in de bevoorradingsketen voor nylon en eiste dat BASF een deel van de over te nemen activiteiten weer af zou stoten.

BASF geeft aan nu 1,3 miljard aan Solvay te betalen voor de niet-Europese polyamide-activiteiten. Solvay laat weten nog altijd 1,6 miljard euro te krijgen voor de hele tak.