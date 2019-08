Stevige verliezen op Europese beurzen

Hoelang zouden de gewone mensen dit nu nog accepteren. Middenklasse houdt steeds minder over. 0,02 rente op een spaarrekening, beurs die gemanipuleerd wordt waardoor pensioenfondsen het moeilijk krijgen en alweer de gewone mensen getroffen worden. En de rijken maar rijker worden omdat ze altijd van tevoren weten wanneer de beurs omlaag of omhoog wordt getrokken. Een erfenis wordt belast terwijl daar altijd netjes belasting over betaald is. Te bizar voor woorden langzamerhand.