Ryanair naar Hoge Raad om claims

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartmaatschappij Ryanair stapt naar de Hoge Raad. De Ierse prijsvechter gaat in cassatie tegen een eerder uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Daarin werd het bedrijf gesommeerd om een drietal reizigers een vergoeding te betalen van ieder 400 euro wegens vertragingen en annuleringen tijdens de pilotenstaking vorig jaar.

De zaak bij de Hoge Raad is volgens de advocaat van Ryanair de enige mogelijkheid om in verweer te gaan tegen dat vonnis. Het bedrag van 400 euro valt lager uit dan de drempel waartegen beroep bij het gerechtshof kan worden ingesteld. Ryanair blijft er bij dat er sprake was van overmacht. De rechter oordeelde dat een staking niet onvermijdelijk was, omdat Ryanair daar wel degelijk invloed op kon uitoefenen.

Claimorganisatie Aviclaim, die de gedupeerde reizigers bijstaat, benadrukt dat Ryanair in eerdere zaken waarbij wel beroep kon worden aangetekend, bakzeil haalde. Het Europese Hof heeft volgens de organisatie in het verleden al uitgesproken dat een staking van het eigen personeel niet onder buitengewone omstandigheden valt.