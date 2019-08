Importprijzen VS lopen op

China moet extra “belasting” betalen aan de VS, om haar producten in de VS in te kunnen voeren. China kan haar productprijzen verhogen, waardoor ze hetzelfde overhoudt incl. de importheffing. Dan nog is China goedkoper met haar producten dan de VS.

Als China haar productprijzen verhoogt, dan kost het een yank meer geld dan zonder heffing.

De heffing staat los van het product en verdwijnt in de schatkist van de VS.



Of China verlaagd haar productprijzen, wat ik niet geloof. Dat zou ze alleen doen als de VS een echte concurrent is.

Kijk eens als voorbeeld naar een huawei telefoon versus iPhone....... Een wereld van verschil, alleen al op prijs.