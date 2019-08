WeWork boekt fors verlies in aanloop beursgang

Gepubliceerd op | Views: 52

NEW YORK (AFN/RTR) - WeWork heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettoverlies van bijna 690 miljoen dollar in de boeken gezet. Dat maakte de aanbieder van werkruimte bekend bij het indienen van zijn plannen voor een beursgang in New York dit najaar. Het is voor het eerst dat er zulke gedetailleerde cijfers van WeWork naar buiten komen.

In dezelfde periode vorig jaar kwam WeWork onder de streep nog zo'n 628 miljoen dollar tekort en in heel 2018 werd een verlies van bijna 2 miljard dollar geschreven. De omzet ging vorig jaar wel hard omhoog, naar 1,8 miljard dollar van 886 miljoen dollar in 2017. Net als veel snelgroeiende bedrijven is WeWork veel geld kwijt aan investeringen.

WeWork, dat ook in Nederland kantoorruimtes voor start-ups aanbiedt, meldt aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC te mikken op een beursgang van ongeveer 1 miljard dollar. Dit cijfer wordt naar verwacht later nog aangepast. Volgens ingewijden van persbureau Bloomberg zou het bedrijf eigenlijk een opbrengst rond de 3,5 miljard dollar voor ogen hebben. Daarmee zou het de op een na grootste beursgang van het jaar worden na die van techbedrijf en taxidienst Uber Technologies.