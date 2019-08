FNV wil forse loonstijging voor postbezorgers

Volgens mij moet je zelf eerst eens goed nadenken voor wat je op dit forum iets op schrijft,het is duidelijk dat je geen verstand hebt van sociale en arbeidsverhoudingen.

Ik weet hoe hard ze moeten werken als postbezorger bij post.nl en sandd,dus deze eis van 10% van de FNV is zeker terecht vind ik.

Als je bij post.nl/Sandd werkt,wordt niet per uur betaald maar per poststuk.

Dus het is ook terecht dat FNV 1 euro per uur meer vraagt voor deze nieuwe slavenarbeiders bij post.nl/sandd,en het goed dat de FNV voor deze mensen opkomt.Ik weet wat is om te werk te doen.

Bloed,zweet en tranen.

p.s Ik ben geen lid van de FNV of andere vakbond.