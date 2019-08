FNV wil forse loonstijging voor postbezorgers

Gepubliceerd op | Views: 676

UTRECHT (AFN) - Vakbond FNV gaat tijdens de komende onderhandelingen over de nieuwe postbezorgers-cao een loonstijging eisen van 1 euro per uur, wat neerkomt op een verhoging van gemiddeld 10 procent. Dat heeft de vakbond in een brief aan PostNL te kennen gegeven.

De functie van postbezorger is de afgelopen jaren flink ondergewaardeerd en daar moet verandering in komen, vindt FNV-onderhandelaar Ger Deleij. "Als het uurloon met 1 euro omhoog gaat, komt het op een gelijk niveau met bijvoorbeeld de schoonmaak-cao." In de brief staan ook de andere eisen, waaronder extra pauzes, betere bescherming bij extreem weer en vaste contracten.

De nieuwe cao moet op 1 oktober in gaan. De onderhandelingen starten begin volgende maand. De cao voor postbezorgers geldt voor ruim 17.000 medewerkers van PostNL. Als de door PostNL gewenste overname van concurrent Sandd doorgaat, profiteren volgens FNV ook de Sandd-medewerkers van de nieuwe cao.