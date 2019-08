Bercow strijdbaar over voorkomen no-dealbrexit

quote: pieren schreef op 14 aug 2019 om 13:29:

Trump is een doorzichtige idioot die niks heeft bereikt met zijn opzichtige manier van onderhandelen.



Of heb je voorbeelden van zaken die hij voor elkaar heeft gekregen?

Jazeker na 2 1/2 jaar pas,na 70 jaar een redelijke relatie gemaakt tussen N en Z korea, binnen 2 jaar , einde v/d nucleare testen in N korea, en hij gaat nog door met het atoom vrij maken.Een handels deal met MexicoEen handels deal met Canada en JapanEen eerste fase van het handels deal met de EUHij heeft al 30 mile muur gebouwdHij heeft van 6 gevaarlijke landen de immigranten gestopt.Hij heeft de ambassade in Israel verplaatst wat wel 50 jaar het plan was, maar niemand durfde.Hij heeft de beurs naar een historisch hoogtepunt gebracht.De economie is nooit hoger geweest dan nuHij heeft de werkloosheid tot 3.6 % gereduceerdHij heeft zijn regering + fbi gezuiverdHij accepteert de Chinese onbalans niet langerhij heeft de "Obama care" vervangen door een echt systeemHij heeft het belachelijke Iran deal opengebrokenIk krijg moeie vingers en je wilt het toch niet accepteren, trouwens krijg ik nu een lijstje van wat jouw Obama heeft bereikt in 8 jaar ???????