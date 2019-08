Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN/BLOOMBERG) - De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

Volgens het statistiekbureau kwam de krimp uit op 0,1 procent, tegen een groei van 0,4 procent in de eerste driemaandsperiode van het jaar. Economen hadden in doorsnee ook op een achteruitgang met 0,1 procent gerekend. Op jaarbasis bleef de grootste economie van Europa op een gelijk niveau, tegen een groei van 0,6 procent in de voorgaande periode.