AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa lijken de beurzen de winsten van een dag eerder iets verder uit te breiden. Het uitstel van een deel van de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen en het hervatten van de handelsgesprekken tussen de twee economische grootmachten blijven het sentiment op de beurzen steunen.

Aan het Italiaanse politieke front zal de Italiaanse Senaat volgende week dinsdag verder debatteren over de toekomst van de regering. Daartoe heeft het Hogerhuis besloten. De volksvertegenwoordigers hebben de partijloze premier Giuseppe Conte opgeroepen om dan voor de Senaat te verschijnen. Het debat kan leiden tot een motie van wantrouwen die de regering ten val kan brengen.

De Europese chipbedrijven en toeleveranciers van Apple zullen mogelijk profiteren van de sterke koerswinst van de iPhone-maker. Het aandeel Apple steeg dinsdag ruim 4 procent nadat bleek dat de lijst van producten waarvoor het uitstel van de Amerikaanse importtarieven geldt, onder meer mobiele telefoons, laptops, videogame-consoles en computermonitoren omvat.

RWE

Op het Damrak kondigde Heijmans aan voor netbeheerder Liander ruim 1350 elektriciteitsstations te moderniseren en te onderhouden. Daarmee is voor de bouwonderneming een bedrag van ruim 61 miljoen euro gemoeid.

Ajax is doorgedrongen tot de play-offs van de voorronden van de Champions League. De beursgenoteerde voelbalclub won in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 van het Griekse PAOK.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar RWE. Het Duitse energieconcern heeft in de eerste helft van 2019 financieel beter gepresteerd dan een jaar eerder. De onderneming profiteerde van hogere prijzen voor elektriciteit, die zorgde voor meer winst bij de handelstak. Dat compenseerde de mindere productie bij de kolen- en kerncentrales.

Slot dinsdag

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index klom 0,7 procent tot 545,69 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 802,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,5 procent hoger op 26.279,91 punten. De bredere S&P 500-index steeg 1,5 procent en technologiebeurs Nasdaq won 2 procent.

De euro was 1,1166 dollar waard, tegen 1,1181 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na de flinke opmars op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 56,48 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 60,79 dollar per vat.