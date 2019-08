Productiegroei industrie China zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De industriële productie in China is in juli minder sterk toegenomen dan een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Chinese statistiekbureau heeft gepubliceerd.

De productie in de omvangrijke Chinese industrie steeg op jaarbasis met 4,8 procent, na een toename met 6,3 procent in juni. Economen hadden in doorsnee op een productiegroei met 6 procent gerekend. De industrie in het land kampt onder meer met tegenwind van de handelsspanningen met de Verenigde Staten. Het groeicijfer voor de industriële productie is het laagste sinds 2002.

Verder werd gemeld dat de detailhandelsverkopen in China vorige maand met 7,6 procent zijn gestegen op jaarbasis, wat ook minder sterk is dan een maand eerder en lager dan de gemiddelde verwachting van economen.