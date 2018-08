Is dit dan het schaap met vijf poten waar men naar opzoek is, een door de wol geverfde praktijkman die alle facetten en op alle niveaus in de luchtvaart heeft doorlopen en hierin ook zijn kennis en kundigheid heeft bewezen. Een man die instaat is zowel de werkvloer te verstaan als ook de cijfers kan lezen en zijn talen spreekt. Zijn lange ervaring zal nodig zijn voor het goed oplossen van de actuele situatie en een nieuwe strategie voor Air France neer te zetten. Een man van neutrale huize.