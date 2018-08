Wall Street negeert dreigement Erdogan

Gepubliceerd op | Views: 979

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers op Wall Street schoven de zorgen over Turkije duidelijk wat aan de kant. Er werd ook amper gereageerd op een Turks dreigement over een boycot op Amerikaanse elektronica zoals iPhones van Apple.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent hoger op 25.310 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2840 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er ook 0,6 procent bij, op 7865 punten.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageerde met zijn boycot-dreigement op de hogere tarieven en sancties die de Verenigde Staten eerder tegen Turkije instelden. Dat gebeurde vanwege het dispuut over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson die in Turkije vastzit.

Apple

Het aandeel Apple noteerde een plusje van 0,2 procent. De vraag blijft in hoeverre Amerikaanse elektronicafabrikanten echt last krijgen van de Turkse boycot. Turkije is goed voor 82 miljoen consumenten, maar een boycot zou volgens kenners vrij eenvoudig te omzeilen zijn.

Tesla (min 0,8 procent) wist ook de ogen op zich gericht. Topman Elon Musk heeft laten weten dat hij samenwerkt met de bank Goldman Sachs en investeringsmaatschappij Silver Lake Partners bij zijn plan om de fabrikant van elektrische auto's van de beurs te halen. Tesla meldde tevens dat een speciaal comité voor een beursexit in het leven is geroepen.

Euro

Verder zakte doe-het-zelfketen Home Depot na een kwartaalbericht 0,1 procent, ondanks een verhoging van de winst- en omzetprognose voor het hele jaar. De verkoper van auto-onderdelen Advance Auto Parts ging juist bijna 9 procent omhoog, dankzij meevallende resultaten en een nieuw aandeleninkoopprogramma.

Ook Coca-Cola was in het nieuws. Het frisdrankconcern won 0,2 procent procent na het kopen van een belang in sportdrankjesmaker Bodyarmor. McDonald's noteerde daarnaast bijna 2 procent hoger. De hamburgerketen steekt miljarden in het opknappen van duizenden restaurants.

De euro was 1,1344 dollar waard, tegen 1,1359 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 67,22 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 72,68 dollar per vat.