Lavide: gesprekken verkoop kinderdagverblijf

ALKMAAR (AFN) - Lavide meldt dat Gastvrij Nederland gesprekken is gestart over de verkoop van het eigen kinderdagverblijf in Heiloo. Volgens het beursbedrijf waar enkele gastouderbureaus onder vallen vonden de eerste gesprekken dinsdag plaats en is er ook al een overeenkomst (NDA) getekend.

Met welke partij er precies wordt gepraat is niet door Lavide naar buiten gebracht. Ook andere details werden niet vrijgegeven.