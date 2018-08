Kleine plus voor hoofdindex Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 717

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond dinsdagmiddag nog net in de plus. De andere Europese aandelenbeurzen gingen licht omlaag. Beleggers schoven de zorgen over de Turkse lira eerder op de dag nog wat aan de kant, nadat de munt iets opkrabbelde na de forse waardedalingen van de afgelopen tijd. Later verslechterde het sentiment toch weer wat

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond 15.50 uur 0,1 procent hoger op 561,96 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 786,76 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 0,3 procent in.

De hoofdindex in Istanbul ging 0,6 procent omhoog na de forse koersval op maandag. Het koersherstel viel in de loop van de dag wel behoorlijk terug, toen duidelijk werd dat de waarde van de Turkse munt stabiliseerde en niet verder omhoog ging. In Amsterdam zag ING, dat in de afgelopen handelsdagen onder druk stond door de zorgen over de blootstelling aan Turkije, een eerdere koerswinst verdampen. Het aandeel van de bank daalde 0,5 procent.

Op het Damrak kwamen technologiegroep TKH, detacheerder Brunel en biotechnoloog Curetis met cijfers. TKH hoorde bij de winnaars in de MidKap met een plus van 1,6 procent. Volgens het bedrijf werd in de eerste jaarhelft een sterke groei gerealiseerd. Ook verwacht TKH dat de winst in 2018 beduidend hoger zal uitvallen dan vorig jaar.

Bij de kleinere bedrijven zakte Brunel 6,5 procent. Volgens analisten was de winstverwachting van de detacheerder voor dit jaar wat sober. Curetis verloor 5,8 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse bedrijf leed een operationeel verlies van bijna 11,4 miljoen euro en ziet de topman van Curetis USA vertrekken.

Elders in Europa trok onder meer RWE de aandacht. Het Duitse energieconcern klom na het openen van de boeken bijna 4 procent in Frankfurt. Ceconomy ging juist een kleine 10 procent onderuit. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt zag afgelopen kwartaal het nettoverlies verder oplopen. In Londen waren beleggers niet tevreden over de resultaten van mijnbouwgigant Antofagasta (min 6 procent).

De euro was 1,1388 dollar waard, tegen 1,1411 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 68,02 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 73,62 dollar per vat.