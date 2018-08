Ondanks lage rente en lage euro is dit nog heel triest en bewijst dat er geen structurele veranderingen plaats gevonden hebben .

Vooral Belgie gaat het nog altijd van kwaad naar erger .

Mandaten zijn er ondanks de commotie omtrent is hier maar dan ook niks maar niks veranderd .

Ook het beleid en aantal politiekers en zakkenvullers is niet tegeloven .

Ook NVA heeft boter op het hoofd .

Schaamte gevoel bestaat niet .